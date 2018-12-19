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Facebook предоставляла компаниям доступ к данным пользователей

Среда, 19 Декабря 2018 11:29
Facebook предоставляла компаниям доступ к данным пользователей Фото из открытых источников

Руководство соцсети Facebook в течение многих лет предоставляло доступ к персональной информации пользователей сторонним компаниям. По данным издания The New York Times, "особым" доступом к личным данным пользователей FB пользовались примерно полторы сотни компаний.

 

Журналисты NYT побеседовали с экс-сотрудником Facebook, а также проанализировали документы, подготовленные департаментом FB, ответственным за контакты с другими компаниями. Выводы пугающие — компания Марка Цукерберга предоставляла другим компаниям доступ не только к спискам друзей пользователей, но и, например, к личным сообщениям.

 

Поисковая система Bing (принадлежит корпорации Microsoft) получала доступ к спискам друзей пользователей Facebook без согласия последних, стриминговые сервисы Netflix и Spotify могли получать доступ к личным сообщениям, которые друг другу посылают пользователи FB, а онлайн-ритейлер Amazon имел расширенный доступ к контактным данным пользователей соцсети.

 

Все это, если что, противоречит действующему законодательству, охраняющему личные данные американцев, так что речь идет о весьма серьезных обвинениях.

 

В общем, недавний скандал вокруг FB и Cambridge Analytica может оказаться "цветочками" в сравнении с новыми "ягодками", которые нанесут имиджу Facebook фатальный урон.

 

Интересно, что среди партнеров FB, которые получали расширенный доступ к данным пользователей, есть российская интернет-компания "Яндекс".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Facebook последние новости
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