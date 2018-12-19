Facebook предоставляла компаниям доступ к данным пользователей

Руководство соцсети Facebook в течение многих лет предоставляло доступ к персональной информации пользователей сторонним компаниям. По данным издания The New York Times, "особым" доступом к личным данным пользователей FB пользовались примерно полторы сотни компаний.
Журналисты NYT побеседовали с экс-сотрудником Facebook, а также проанализировали документы, подготовленные департаментом FB, ответственным за контакты с другими компаниями. Выводы пугающие — компания Марка Цукерберга предоставляла другим компаниям доступ не только к спискам друзей пользователей, но и, например, к личным сообщениям.
Поисковая система Bing (принадлежит корпорации Microsoft) получала доступ к спискам друзей пользователей Facebook без согласия последних, стриминговые сервисы Netflix и Spotify могли получать доступ к личным сообщениям, которые друг другу посылают пользователи FB, а онлайн-ритейлер Amazon имел расширенный доступ к контактным данным пользователей соцсети.
Все это, если что, противоречит действующему законодательству, охраняющему личные данные американцев, так что речь идет о весьма серьезных обвинениях.
В общем, недавний скандал вокруг FB и Cambridge Analytica может оказаться "цветочками" в сравнении с новыми "ягодками", которые нанесут имиджу Facebook фатальный урон.
Интересно, что среди партнеров FB, которые получали расширенный доступ к данным пользователей, есть российская интернет-компания "Яндекс".
Помните комментарии наших либеральных и примкнувших к ним украинских собратьев к трехмерной анимации...
Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...
Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.