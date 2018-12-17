Facebook заблокировала страницу ребенка премьер-министра Израиля

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Сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Яира Нетаньяху, заблокировали в социальной сети Facebook. Блокировка страницы сына израильского премьера продлилась всего сутки, но инцидент, как сообщает журнал Time, наделал много шума.

Администрация соцсети Facebook обвинила Яира Нетаньяху в публикации запрещенной информации, а также в распространении высказываний, ориентированных на разжигании ненависти и вражды.

Блокировка страницы Нетаньяху произошла после того, как сын премьера Израиля выложил публикацию, удаленную социальной сетью ранее. Кроме того, Яир Нетаньяху назвал модераторов "Фейсбука" "полицией мыслей", а также призвал израильскую общественность к отмщению за воинов, павших от рук палестинцев.

Яир Нетаньяху не был бы самим собой, если бы при этом не оскорбил мусульман, живущих на территории Израиля. В общем, сын премьера Израиля наделал достаточно много такого, что запрещено правилами Facebook.

Инцидент, как отмечают эксперты, показывает, что колоссальная стена цензуры, выстроенная социальной сетью Facebook, действует на всех одинаково (ну или почти одинаково), и этот факт, как особенно отмечается, пугает.

Вряд ли фантасты, писавшие антиутопии, предполагали, что "Большой брат" может получить столь тотальный контроль над информацией, но это, как видим, уже произошло. И ситуация продолжает ухудшаться.