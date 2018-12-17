Эксперты рассказали о пяти простых способах взлома смартфона

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Самые распространенные способы взлома смартфонов, перечисленные экспертами в области кибербезопасности, помогут вам сохранить свои персональные данные от атак злоумышленников.

Смартфоны, несмотря на стремительно растущее количество и качество технологий информационной защиты, продолжают оставаться весьма уязвимыми девайсами — хакеры придумывают все новые изощренные способы взлома, однако и старые способы продолжают работать.

Специалисты говорят, что большая часть направленных на смартфоны кибератак происходит тогда, когда пользователи подключаются к небезопасным Wi-Fi сетям. Конкретные методы взлома, при этом, могут быть самыми разнообразными, но используя потенциально уязвимое Wi-Fi подключение вы развязываете хакерами руки. Bluetooth-подключение, само-собой, тоже является опасным.

Старый и все еще актуальный способ взлома смартфонов — подбор пароля. Эта процедура может выполняться как вручную, так и при помощи специализированного программного обеспечения, которого в темных сегментах интернета существует предостаточно.

Если пароль нельзя подобрать, то его можно просто подсмотреть. Да-да, такая, как кажется на первый взгляд, банальность — это, на самом деле, грозное хакерское оружие.

Думаете, что вы в безопасности, т.к. используете технологии, подобные Touch ID? Ошибаетесь. Хакеры могут раздобыть отпечатки ваших пальцев и применить их для обхода защиты, основанной на дактилоскопическом сенсоре.

Еще один очень распространенный метод взлома предполагает использование уязвимостей — например, в операционной системе вашего девайса. Соответственно, можно посоветовать держать ПО в актуальном состоянии.