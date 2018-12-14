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Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон

Пятница, 14 Декабря 2018 11:18
Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Фото из открытых источников

Тайваньский производитель электроники HTC снял с производства свой актуальный флагманский смартфон U12+ — девайса нет в наличии ни у ритейлеров, ни в официальном онлайн-магазине компании. Этот факт, как считают некоторые аналитики, в очередной раз подтверждает, что HTC переживает далеко не лучшие времена.

 

Топовый смартфон HTC U12+ был представлен всего несколько месяцев назад, так что столь раннее прекращение его производства выглядит немного настораживающе. В интернете активно курсируют слухи о том, что у мобильного департамента HTC возникли серьезные проблемы, которые отражаются на работе компании в целом.

 

Говорят, что HTC может полностью свернуть производство смартфонов и переключиться на технологии дополненной и виртуальной реальности. Впрочем, сколько-нибудь официальных подтверждений у этих слухов нет.

 

Представители HTC заявляют, что смартфоны производятся согласно графику, и в 2019 году, соответственно, миру будет представлен новый флагманский девайс — HTC U13.

 

Особых подробностей о технических характеристиках последнего нет, но известно, что производитель сосредоточится на поддержке стандартов связи 5G, а также технологиях, связанных с искусственным интеллектом и блокчейном.

 

В общем, будущее компании HTC выглядит пока что крайне туманно. Да что там HTC — будущее в целом выглядит очень и очень туманно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
Интернет и СМИ
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