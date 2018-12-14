В России выпустили телефон с 4 SIM-картами

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Отечественная компания "Иной", занимающаяся разработкой бюджетных телефонов, смартфонов и таблетов, выпустила простой кнопочный телефон Inoi 244 Quattro, в который можно установить сразу четыре SIM-карты.

Речь идет о довольно доступном аппарате, рекомендованная розничная стоимость которого составляет 1290 рублей. Размеры телефона — 119 на 50 на 12 миллиметров, а масса — 53 грамма. Емкость аккумуляторной батареи — 800 миллиампер-часов.

Аккумулятора такого на первый взгляд незначительного объема должно быть достаточно, чтобы обеспечить продолжительную работу процессора MTK 6261, на базе которого построено устройство.

Из прочих "железных" характеристик стоит отметить разрешение 2.4-дюймового экрана — 240 на 320 точек, разрешение фотокамеры (да-да, она тут, внезапно, есть) — 0.3 мегапикселя, поддержку стандарта беспроводной связи Bluetooth 3.0, а также наличие FM-радио (которое ныне встраивают далеко не во все флагманские смартфоны, кстати).

Главная фишка телефона Inoi 244 Quattro — возможность установки четырех SIM-карт. То есть, обладатель аппарата может одновременно пользоваться тарифами четырех разных операторов.

Следует, однако, учитывать, что телефон не поддерживает не только современный стандарт связи 4G LTE, но и даже порядком устаревший 3G — у Inoi 244 Quattro есть поддержка только 2G.