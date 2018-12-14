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Названы 25 наихудших паролей, которые стали популярны

Пятница, 14 Декабря 2018 10:18
Названы 25 наихудших паролей, которые стали популярны Фото из открытых источников

Эксперты американской компании SplashData представили традиционный рейтинг самых неудачных паролей. Первенство уже пятый подряд год достается крайне примитивному паролю "123456", который, несмотря на постоянные предостережения специалистов, продолжают использовать обыватели.

 

Пароль "password", занявший в рейтинге второе место, как видим, не лучше.

 

Кроме устоявшихся "123456789", "12345678", "12345", "111111", "1234567", "sunshine", "qwerty" и "iloveyou", которые составили десятку самых плохих паролей, в рейтинге есть и пароли-новички. Например — "donald". Это слово, представляющее собой, как предполагается, отсылку к имени президента США, оказалось на двадцать третьем месте рейтинга худших паролей.

 

Среди других новичков можно выделить "aa123456" и "password1". Если сравнивать их с "123456" и "password", то виден, безусловно, определенный прогресс — хакерам нужно на полсекунды больше времени, чтобы подобрать столь "надежный" пароль.

 

Глава компании SplashData, Морган Слейн, отмечает, что рейтинг был составлен на основе информации, которая оказалась в открытом доступе в результате масштабных хакерских атак — речь идет о базах с логинами и паролями, которые киберзлоумышленники то и дело выкладывают в интернете.

 

"Практика показывает, что люди не учатся на ошибках — слабые пароли, которые присутствуют в любом словаре для брутфорса, продолжают использоваться очень активно, что, конечно же, печально", — добавляет Слейн.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Пароли
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