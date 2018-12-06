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Хакеров из Китая подозревают в кибератаке на сеть Marriott

Четверг, 06 Декабря 2018 11:05
Хакеров из Китая подозревают в кибератаке на сеть Marriott Фото из открытых источников

Взлом, в результате которого у американской сети гостиниц Marriott были украдены личные данные 500 миллионов клиентов, мог быть осуществлен хакерами из Китайской Народной Республики. Такую информацию распространило накануне агентство Reuters.

 

На причастность к кибератаке китайских хакеров намекают использованные киберзлоумышленниками инструменты, а также общий характер взлома — эксперты говорят, что это почерк хакеров из Поднебесной.

 

Предполагается, что в масштабной кибератаке, жертвой которой стала компания Marriott, участвовали хакеры из нескольких китайских (возможно — не только китайских) группировок.

 

Представители гостиничной сети отказались комментировать данные о причастности к атаке хакеров из КНР.

 

О взломе сетевой инфраструктуры компании Marriott стало известно тридцатого ноября — киберзлоумышленники смогли получить доступ к компьютерам дочерней компании Marriott и завладеть персональными данными пятисот миллионов клиентов гостиничной сети. Объем похищенной информации делает эту кибератаку одной из крупнейших в истории, поэтому к событию приковано значительное общественное внимание.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости кибератаки
 

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