В Google заявили об утечке личных данных 52.5 млн пользователей

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Программная недоработка, выявленная в инфраструктуре социальной сети Google+, могла привести к утечке личных данных пятидесяти двух с половиной миллионов пользователей сервиса. Соответствующая запись появилась в официальном блоге Google.

Недоработка, из-за которой могла произойти масштабная утечка персональных данных, содержалась в программном обеспечении, которое начало работать в ноябре. Представители "Гугла" отмечают, что проблемное ПО проработало всего неделю, однако за это время хакеры могли похитить огромный массив конфиденциальной информации.

"Приложения от сторонних девелоперов могли запрашивать такие личные сведения пользователей, как имена, адреса электронной почты, возраст, а также информацию о роде деятельности. Речь идет даже о тех личных данных, которые были помечены пользователями, как не предназначенные для чужих глаз", — сообщают в Google.

При этом, никто не получал доступ к данным финансового характера, а также к паролям, то есть, сбой является не таким страшным, как можно было бы предположить.

Определенные последствия у сбоя все же будут — из-за утечки "Гугл" пересмотрел сроки закрытия соцсети Google+. Сервис будет закрыт раньше, чем планировалось — к апрелю 2019-го, а не к августу.

Корпоративная версия Google+, по уточненным данным, продолжит работать, то есть, "Гугл" закроет только пользовательскую версию.