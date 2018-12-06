Компания Google отказалась от мессенджера Allo

Руководство корпорации Google признало проект Allo неудачным и объявило о его скором закрытии. Google Allo — это, напомним, интернет-мессенджер, запущенный поисковым гигантом в 2016 году.
В 2018 году некоторые части функционала Allo перестали быть уникальными и были перенесены в приложение Messages ("Сообщения"), развиваемое корпорацией Google параллельно.
"Мы решили прекратить поддержку мессенджера Allo, чтобы полностью сосредоточиться на приложении "Сообщения"", — говорится в официальном пресс-релизе, который был опубликован в блоге компании накануне.
Мессенджер Allo будет гарантированно работать до марта 2019-го года. Пользователям Allo, соответственно, предлагается сохранить истории своих переписок до конца марта.
Ранее корпорация Google сообщила о закрытии социальной сети Google+ — проект оказался довольно сложным в поддержке, а его популярность так и не достигла сколько-нибудь ощутимых высот. Тем не менее, закрытие Google+ подразумевает удаление около полумиллиона учетных записей пользователей, то есть, речь идет о внушительном объеме пользовательских данных.
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