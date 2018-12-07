Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны

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С 2023 года в Российской Федерации может появиться обязательная платная регистрация мобильных телефонов по IMEI. Проект соответствующего закона, как сообщает РИА Новости, обсуждался экспертами временной комиссии Совфеда по развитию информационного общества.

Речь идет о поправках для закона "О связи", в рамках которых предусмотрено создание центральной базы идентификаторов абонентских устройств (IMEI), которые одобрены для работы в российских сетях связи. База, при этом, будет синхронизирована с международной базой данных Ассоциации GSM, объединяющей операторов из сорока трех стран.

По условиям законопроекта, в сетях российских операторов связи смогут работать только устройства, IMEI которых присутствуют в базе. Телефоны, которые не прошли регистрацию, были утеряны или похищены, а также девайсы без IMEI, не будут работать в РФ.

Регистрация в базе будет платной, однако для физических лиц ее стоимость не должна превышать 100 рублей.

Предполагается, что мера решит проблему "серого" импорта (из-за которой бюджет недополучает миллиарды рублей), а также сделает бессмысленным воровство телефонов.