Понедельник 02 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Совфед поддержал блокировку краденых телефонов

Совфед поддержал блокировку краденых телефонов

Понедельник, 02 Июля 2018 11:16
Совфед поддержал блокировку краденых телефонов Фото из открытых источников

Система контроля мобильных телефонов по идентификаторам IMEI, которая может появиться в Российской Федерации, будет не только эффективно бороться с "серым" импортом, но и ударит по рынку краденых девайсов.

 

По данным издания "Ведомости", инициативу о блокировании украденных телефонов по IMEI подготовили члены экспертного совета, существующего при российском правительстве. Соответствующая концепция, при этом, уже была одобрена временной комиссией Совета Федерации РФ.

 

"На данный момент предполагается, что отечественные операторы сотовой связи просто не будут обслуживать мобильные телефоны, уникальные идентификаторы которых присутствуют в перечне краденых устройств", — отмечают инсайдеры.

 

Примерно такая же участь постигнет и нелегально ввезенные в РФ телефоны. Тут, однако, есть исключения, предназначенные для граждан, которые приобрели свои девайсы за границей — в таком случае можно будет зарегистрировать IMEI в специальной базе данных.

 

Слухи об инициативах, подобных этой, гуляют по российскому информационному пространству уже давно, однако на этот раз, как отмечают эксперты, все, вроде бы, серьезно.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости телефоны
Главное за сутки
Россия выиграла у Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 Россия выиграла у Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1.…
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и…
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, пишет РИА Новости. Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава…

Читайте также
С 1 июля россияне смогут совершать банковские операции голосом и лицом С 1 июля россияне смогут совершать банковские операции голосом и лицом Первого июля 2018-го года на территории Российской Федерации заработает Единая биометрическая система, содержащая необходимые для проведения банковских операций биометрические данные граждан. Деталями масштабного инновационного проекта с общественностью поделился Александр Бахтин,…
Facebook покажет время, которое вы тратите на соцсеть Facebook покажет время, которое вы тратите на соцсеть Авторы официального приложения для взаимодействия с популярной социальной сетью Facebook собираются сделать то, что, по мнению маркетологов, делать никак нельзя — разработчики софта хотят показать его пользователям, какое количество времени…
Новый эффект в приложении LIKE позволяет манипулировать формой тела Новый эффект в приложении LIKE позволяет манипулировать формой тела LIKE, социальная видеоплатформа и мобильное приложение с эффектами распознавания движений тела, сообщила о создании нового спецэффекта «Магия формы». Это бесплатная опция с доступными каждому пользователю возможностями искусственного интеллекта (AI) и…
Материал, делающий человека невидимым для тепловизора, создали в США Материал, делающий человека невидимым для тепловизора, создали в США Инновационный материал для тепловой маскировки, который создали ученые из Соединенных Штатов Америки, может серьезно понизить эффективность тепловизоров — уверены компетентные эксперты. Теплочувствительные камеры, регистрирующие излучение в инфракрасном спектре, используются в…
Тема дня
Риторика НАТО в адрес России: шантаж, угрозы и поучения Риторика НАТО в адрес России: шантаж, угрозы и поучения

Каждый раз, когда в Североатлантическом альянсе принимаются  пытаться говорить что-то о "диалоге" с ...

Фото
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки

Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.

Еще »
Самые популярные материалы
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища
Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.