Совфед поддержал блокировку краденых телефонов

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Система контроля мобильных телефонов по идентификаторам IMEI, которая может появиться в Российской Федерации, будет не только эффективно бороться с "серым" импортом, но и ударит по рынку краденых девайсов.

По данным издания "Ведомости", инициативу о блокировании украденных телефонов по IMEI подготовили члены экспертного совета, существующего при российском правительстве. Соответствующая концепция, при этом, уже была одобрена временной комиссией Совета Федерации РФ.

"На данный момент предполагается, что отечественные операторы сотовой связи просто не будут обслуживать мобильные телефоны, уникальные идентификаторы которых присутствуют в перечне краденых устройств", — отмечают инсайдеры.

Примерно такая же участь постигнет и нелегально ввезенные в РФ телефоны. Тут, однако, есть исключения, предназначенные для граждан, которые приобрели свои девайсы за границей — в таком случае можно будет зарегистрировать IMEI в специальной базе данных.

Слухи об инициативах, подобных этой, гуляют по российскому информационному пространству уже давно, однако на этот раз, как отмечают эксперты, все, вроде бы, серьезно.