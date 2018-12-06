В России создали технологию непрерывной зарядки дронов с помощью лазера

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Российские инженеры приблизились к решению основной проблемы, мешающей массовому внедрению летающих беспилотников — речь идет об их низкой автономности. Аккумуляторы дронов, по словам сотрудников "Оптоэнерготрейда" (резидент "Сколково"), можно заряжать непосредственно в воздухе при помощи лазерного луча.

Лазер, дальность которого составляет до полутора километров, направляется на специальный фотоприемник, закрепленный на беспилотном летательном аппарате, и в итоге дрон получает необходимую ему электрическую энергию — она генерируется методом преобразования лазерного излучения.

Все это возможно благодаря продвинутой системе наведения, которая направляет лазерный луч точно в фотоприемник. У системы, по словам ее авторов, довольно значительный потенциал — такими разработками, в частности, могут заинтересоваться военные.

В своем нынешнем виде, система непрерывной подзарядки дронов работает с некоторыми особенностями — например, на ее функциональность серьезно влияют погодные условия (туман, дождь или снег), однако в будущем от детских болезней наверняка удастся избавиться.