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В России создали технологию непрерывной зарядки дронов с помощью лазера

Четверг, 06 Декабря 2018 13:36
В России создали технологию непрерывной зарядки дронов с помощью лазера Фото из открытых источников

Российские инженеры приблизились к решению основной проблемы, мешающей массовому внедрению летающих беспилотников — речь идет об их низкой автономности. Аккумуляторы дронов, по словам сотрудников "Оптоэнерготрейда" (резидент "Сколково"), можно заряжать непосредственно в воздухе при помощи лазерного луча.

 

Лазер, дальность которого составляет до полутора километров, направляется на специальный фотоприемник, закрепленный на беспилотном летательном аппарате, и в итоге дрон получает необходимую ему электрическую энергию — она генерируется методом преобразования лазерного излучения.

 

Все это возможно благодаря продвинутой системе наведения, которая направляет лазерный луч точно в фотоприемник. У системы, по словам ее авторов, довольно значительный потенциал — такими разработками, в частности, могут заинтересоваться военные.

 

В своем нынешнем виде, система непрерывной подзарядки дронов работает с некоторыми особенностями — например, на ее функциональность серьезно влияют погодные условия (туман, дождь или снег), однако в будущем от детских болезней наверняка удастся избавиться.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости лазер
 

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