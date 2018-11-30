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Первый российский грузовой дрон совершил демонстрационный полет

Пятница, 30 Ноября 2018 13:36
Первый российский грузовой дрон совершил демонстрационный полет Фото из открытых источников

Первый грузовой беспилотный летательный аппарат российского производства, дрон под названием "Скиф", осуществил демонстрационный полет. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

 

Видео с грузовым дроном в воздухе, предоставленное агентством, можно посмотреть ниже. "Скиф", как уточняют создатели уникального грузового беспилотника, может разгоняться до семидесяти километров в час, а максимальная высота его полета составляет три тысячи метров. Дальность полета (при неполной загрузке) — три с половиной сотни километров.

 

Груз какой массы может транспортировать "Скиф" — не уточняется, однако известно, что у беспилотника весьма впечатляющие перспективы — уникальным российским аппаратом, по словам его создателей, уже заинтересовались в других странах — в частности, в Саудовской Аравии, Турции, а также в некоторых европейских государствах.

 

Рынок грузовых дронов будет развиваться самыми стремительными темпами уже в ближайшие годы — говорят эксперты, по прогнозам которых, объем отрасли в Российской Федерации достигнет нескольких десятков миллионов долларов к началу следующей декады.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости дрон
 

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