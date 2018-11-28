В Google призвали не запускать в Китае поисковик с цензурой

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Предназначенная для Китайской Народной Республики поисковая система Dragonfly, разрабатываемая американской корпорацией Google, не будет выдавать результаты поиска по определенным ключевым словам и фразам. В число последних входят "права человека" и "события на площади Тяньаньмэнь". Появление поисковика с цензурой — это, по словам экспертов НПО Amnesty International, шаг, направленный против принципов свободного интернета.

Корпорация Google не должна запускать поисковик Dragonfly, так как он будет использоваться властями КНР для нарушения прав человека. С таким призывом выступила неправительственная правозащитная организация Amnesty International.

Против запуска Dragonfly, напомним, ранее выступили сами же сотрудники Google, не согласные с политикой руководства компании. В Amnesty International просят запротестовавших сотрудников Google проявить твердость и идти до конца.

О том, что Google создает поисковик для Китая, автоматически убирающий из результатов поиска информацию, неугодную действующему в Поднебесной режиму, стало известно летом. Поисковая система Dragonfly будет работать в связке с т.н. "Великим китайским фаерволом", при помощи которого правительство КНР блокирует в стране популярные на западе сайты.