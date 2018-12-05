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Apple разрабатывает беспроводные наушники с биометрическими датчиками

Среда, 05 Декабря 2018 14:39
Apple разрабатывает беспроводные наушники с биометрическими датчиками Фото из открытых источников

На сайте патентного ведомства США появился весьма любопытный документ, полученный технологической корпорацией Apple — купертиновцы, судя по всему, разрабатывают новую модель беспроводных наушников AirPods, оснащенную набором биометрических датчиков.

 

Новые AirPods смогут, в частности, измерять температуру тела своего владельца, а также его пульс. При этом, наушники будут универсальными — то есть, каждый из них можно будет носить как в левом, так и в правом ухе. Эксперты издания The Verge предположили, что универсальность будет достигаться благодаря мягкому корпусу, который сможет подстраиваться под особенности разных ушей.

 

"Новые AirPods должны решить основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы актуальных моделей "яблочных ушей". Это, в частности, отсутствие мягких амбюшюр, из-за которого AirPods подходят далеко не всем людям, а также неуниверсальность наушников — "уши" новой модели можно будет достаточно просто заменить, если один из наушников сломается или потеряется", — пишут специалисты.

 

Когда конкретно на рынке появятся новые биометрические Apple AirPods — неизвестно, но вряд ли это произойдет раньше 2020-го года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
 

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