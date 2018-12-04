Политолог: Вероятность слияния Tesla с Apple есть

Датский инвестиционный банк Saxo Bank представил свое традиционное исследование, посвященное "маловероятным событиям", которые могут ощутимо повлиять на крупнейшие финансовые рынки. Некоторые прогнозы, как признали сами их авторы, являются шокирующими — например, возможное поглощение автопроизводителя Tesla компанией Apple.
Среди других "невероятных прогнозов" — отставка главы ФРС США Джерома Пауэлла и появление всемирного транспортного налога.
Василий Колташов, политолог и глава Центра политэкономических исследований Института нового общества, прокомментировал прогнозы Saxo Bank.
"Если говорить о каком-то едином всемирном транспортном налоге, то я не понимаю, зачем и кому он нужен. Несколько лет назад страны не смогли договориться относительно соглашения о климате, а тут целый всемирный налог. Ясно, что это невозможно. Что касается поглощения компании "Тесла" компанией "Эппл", то это вполне возможно — если, конечно, соответствующий прогноз подкреплен аналитикой", — цитирует эксперта издание Nation News.
Говоря о возможной отставке главы ФРС, политолог отметил, что главный вопрос заключается в будущем политическом курсе Федеральной резервной системы, а не в ее руководителе.
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