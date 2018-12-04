Политолог: Вероятность слияния Tesla с Apple есть

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Датский инвестиционный банк Saxo Bank представил свое традиционное исследование, посвященное "маловероятным событиям", которые могут ощутимо повлиять на крупнейшие финансовые рынки. Некоторые прогнозы, как признали сами их авторы, являются шокирующими — например, возможное поглощение автопроизводителя Tesla компанией Apple.

Среди других "невероятных прогнозов" — отставка главы ФРС США Джерома Пауэлла и появление всемирного транспортного налога.

Василий Колташов, политолог и глава Центра политэкономических исследований Института нового общества, прокомментировал прогнозы Saxo Bank.

"Если говорить о каком-то едином всемирном транспортном налоге, то я не понимаю, зачем и кому он нужен. Несколько лет назад страны не смогли договориться относительно соглашения о климате, а тут целый всемирный налог. Ясно, что это невозможно. Что касается поглощения компании "Тесла" компанией "Эппл", то это вполне возможно — если, конечно, соответствующий прогноз подкреплен аналитикой", — цитирует эксперта издание Nation News.

Говоря о возможной отставке главы ФРС, политолог отметил, что главный вопрос заключается в будущем политическом курсе Федеральной резервной системы, а не в ее руководителе.