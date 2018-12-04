Quora: В Сеть могли попасть личные данные более 100 млн пользователей

Представители социального сервиса обмена знаниями Quora заявили о масштабной кибератаке, которой подверглась инфраструктура сервиса — неизвестные хакеры, осуществившие атаку, могли завладеть личными данными более чем 100 миллионов пользователей Quora.
"Тридцатого ноября мы обнаружили следы кибератаки, которой подверглась одна из наших информационных систем. В результате атаки хакеры могли завладеть некоторой персональной информацией наших пользователей — это, в частности, имена, адреса электронной почты, пароли, а также данные из Twitter и Facebook, если речь идет о синхронизированных аккаунтах", — цитирует канал CNN создателя Quora Адама д'Анджело.
Большая часть похищенных хакерами данных находилась в открытом доступе, то есть, ничего особо страшного не произошло. Создатель Quora, тем не менее, уверен, что кибератаку необходимо расследовать самым тщательным образом, т.к. подобные инциденты могут приводить к серьезным последствиям. Соответственно, в компании уже сосредоточили усилия на расследовании атаки.
Социальный сервис Quora был основан в 2009 году — сайт называют "онлайн-рынком вопросов и ответов".
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