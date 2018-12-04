СМИ узнали о случаях сговора с создателями вирусов-вымогателей

Специалисты по восстановлению данных, зашифрованных вирусами-вымогателями, могут действовать в сговоре с создателями этих вредоносных программ. К такому выводу, как сообщает "Коммерсант", пришли эксперты компании Check Point Research.
Широкая популярность, которую в последние годы получили вирусы-вымогатели, привела к появлению нового вида деятельности — в современном мире существуют компании, занимающиеся восстановлением данных, которые были заблокированы в результате атак вредоносов-вымогателей.
"В качестве примера можно привести компанию Dr. Shifro. Сервис появился пару лет назад, на волне масштабных эпидемий, спровоцированных вирусами-вымогателями. На сайте Dr. Shifro говорится, что сервис использует уникальную технологию восстановления зашифрованной информации, но на деле сотрудники компании просто вступили в сговор с создателями вирусов. Последние получают примерно половину от суммы, которую клиент отдает за разблокировку", — рассказывают специалисты.
"Бизнес-модель", о которой идет речь, не является уникальной, однако она пока что не получила действительно широкого распространения — добавляют эксперты.
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