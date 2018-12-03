Понедельник 03 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» К Новому году в РФ активизировались Интернет-мошенники

К Новому году в РФ активизировались Интернет-мошенники

Понедельник, 03 Декабря 2018 10:28
К Новому году в РФ активизировались Интернет-мошенники Фото из открытых источников

Накануне предновогодних распродаж в сети наблюдается повышенная активность киберпреступников, которые похищают персональные данные, и, в частности, сведения о платежных картах. О сезонной активизации киберпреступности сообщают сотрудники "Лаборатории Касперского".

 

По их данным, в течение первого квартала текущего года было зафиксировано девяносто четыре миллиона (!) попыток завладеть личными данными пользователей интернета. По итогам второго и третьего кварталов этот показатель увеличился и составил, соответственно, сто семь и сто тридцать семь миллионов попыток.

 

Сейчас, когда на горизонте уже отчетливо маячит Новый год, интернет-мошенники проявляют еще более высокую активность.

 

"Преступники создают фейковые копии известных сайтов, и затем рассылают ссылки на них доверчивым пользователям. Рассылки — это в целом довольно часто используемый злоумышленниками инструмент — электронные письма с вирусами могут выглядеть так, будто они отправлены, например, из налоговой", — отмечают специалисты.

 

Лучший способ защиты от интернет-мошенников — придерживаться простого здравого смысла и внимательно проверять данные.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости киберпреступники
 

Главное за сутки
Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года Организация стран экспортеров нефти лишится одного из своих ключевых членов — о намерении выйти из состава ОПЕК объявил Катар. Министр Катара по делам энергетики, Саад бен Шрида аль-Кааби, заявил, что…
В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Сирии в воскресенье при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией. Об этом сообщил телеканал Fox News. Как…
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, а самые низкие в Дагестане. Об этом пишет РБК. «В качестве основного показателя ранжирования…
Читайте также
Первый смартфон с дырявым экраном выпустила не Samsung, а Huawei Первый смартфон с дырявым экраном выпустила не Samsung, а Huawei Грядущий смартфон Huawei Nova 4 может получить дисплей с круглым вырезом. Девайс, как предполагается, появится в продаже раньше, чем аналогичные смартфоны от Samsung. Корпорация Samsung, напомним, не так давно анонсировала…
Создана ИИ-система печати точных копий шедевров живописи Создана ИИ-система печати точных копий шедевров живописи Технология печати картин, основанная на 3D-принтере и приближенных к искусственному интеллекту алгоритмах, позволяет получать точные копии признанных шедевров живописи. Материал, посвященный уникальной разработке ученых из США, опубликовало издание "ПолитЭксперт". Зачем…
Система виртуальной реальности научилась ходить за пользователя Система виртуальной реальности научилась ходить за пользователя Система для особенно глубокого погружения в виртуальную реальность, созданная учеными из Японии, самостоятельно двигает руками и ногами подключенного к ней человека, чтобы тот в полной мере прочувствовал виртуальные миры. Уникальная…
Тема дня
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл

Наш Президент снова всех переиграл. На саммите большой двадцатки в Аргентине Владимир Путин достиг в...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми
Неожиданное слабое место сильной России Неожиданное слабое место сильной России
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.