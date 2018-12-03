К Новому году в РФ активизировались Интернет-мошенники

Накануне предновогодних распродаж в сети наблюдается повышенная активность киберпреступников, которые похищают персональные данные, и, в частности, сведения о платежных картах. О сезонной активизации киберпреступности сообщают сотрудники "Лаборатории Касперского".
По их данным, в течение первого квартала текущего года было зафиксировано девяносто четыре миллиона (!) попыток завладеть личными данными пользователей интернета. По итогам второго и третьего кварталов этот показатель увеличился и составил, соответственно, сто семь и сто тридцать семь миллионов попыток.
Сейчас, когда на горизонте уже отчетливо маячит Новый год, интернет-мошенники проявляют еще более высокую активность.
"Преступники создают фейковые копии известных сайтов, и затем рассылают ссылки на них доверчивым пользователям. Рассылки — это в целом довольно часто используемый злоумышленниками инструмент — электронные письма с вирусами могут выглядеть так, будто они отправлены, например, из налоговой", — отмечают специалисты.
Лучший способ защиты от интернет-мошенников — придерживаться простого здравого смысла и внимательно проверять данные.
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