К Новому году в РФ активизировались Интернет-мошенники

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Накануне предновогодних распродаж в сети наблюдается повышенная активность киберпреступников, которые похищают персональные данные, и, в частности, сведения о платежных картах. О сезонной активизации киберпреступности сообщают сотрудники "Лаборатории Касперского".

По их данным, в течение первого квартала текущего года было зафиксировано девяносто четыре миллиона (!) попыток завладеть личными данными пользователей интернета. По итогам второго и третьего кварталов этот показатель увеличился и составил, соответственно, сто семь и сто тридцать семь миллионов попыток.

Сейчас, когда на горизонте уже отчетливо маячит Новый год, интернет-мошенники проявляют еще более высокую активность.

"Преступники создают фейковые копии известных сайтов, и затем рассылают ссылки на них доверчивым пользователям. Рассылки — это в целом довольно часто используемый злоумышленниками инструмент — электронные письма с вирусами могут выглядеть так, будто они отправлены, например, из налоговой", — отмечают специалисты.

Лучший способ защиты от интернет-мошенников — придерживаться простого здравого смысла и внимательно проверять данные.