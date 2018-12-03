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Российские ученые научились определять возраст по постам в социальных сетях

Понедельник, 03 Декабря 2018 09:25
Российские ученые научились определять возраст по постам в социальных сетях Фото из открытых источников

Сотрудники Курчатовского института сообщают о значительных успехах, достигнутых в разработке алгоритмов для анализа текста — российским ученым удалось, в частности, создать систему, способную определять возраст человека по его публикациям в соцсетях.

 

"Мы обратили внимание на негативные последствия всеобщей информатизации — развитие интернета привело в том числе и к росту киберпреступности. Мошенники используют глобальную сеть для поиска потенциальных жертв и осуществления незаконных схем, поэтому анализ текстов в соцсетях, позволяющий, например, определить возраст человека по написанному им, приобретает особенно важное значение", — цитирует издание "Известия" Александра Сбоева, ведущего научного сотрудника Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий.

 

По словам Сбоева, созданный в Курчатовском институте алгоритм позволяет определить демографические параметры авторов текстов с точностью до восьмидесяти процентов.

 

"У системы довольно высокий потенциал — ее можно использовать не только для поиска вероятных киберпреступников, но и, например, в качестве инструмента для качественного таргетирования рекламных материалов — в настоящее время такие разработки весьма востребованы", — отмечает Сбоев.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости социальные сети
 

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