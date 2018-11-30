Эксперты Роскачества рассказали, как защитить свои аккаунты в соцсетях

В канун Международного дня защиты информации, который отмечается сегодня, тридцатого ноября, сотрудники Центра цифровой экспертизы Роскачества, а также специалисты в сфере информационной безопасности из компании Group-IB, представили рекомендации для пользователей социальных сетей, которые помогут защитить персональные страницы в интернете от злоумышленников.
Самый распространенный тип атак на страницы в соцсетях — это старый, как сам интернет, фишинг, то есть, мошенничество, подразумевающее получение конфиденциальных данных обманным путем. Способы, используемые мошенниками, не стоят на месте, однако суть остается неизменной — злоумышленники, как правило, выдают себя за кого-то другого, а затем, используя различные уловки, рассчитанные на доверчивых персон, получают данные, позволяющие захватить аккаунт.
Зачем хакерам чужие аккаунты в соцсетях? Ну, например, для того, чтобы потребовать у владельца страницы выкуп. Кроме того, личные страницы могут использоваться для обмана людей из списка друзей. Никто не отменял и простую рассылку спама, которая осуществляется спамерами при помощи огромного количества страниц.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно внимательно относиться к своей сетевой безопасности. Например — не вводить логины и пароли на подозрительных сайтах, не переходить по странным ссылкам, следить за чистотой компьютера при помощи антивируса, использовать двухфакторную авторизацию в соцсетях, не использовать общественные сети Wi-Fi, и в целом придерживаться здравого смысла.
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