Россияне начали терять интерес к новым iPhone

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Появляющиеся каждой осенью новые модели смартфонов iPhone генерируют интерес россиян все в меньшей степени — говорят эксперты, отмечая, что через две недели после анонса новых "яблочных" флагманов, ими интересуют только самые преданные фанаты Apple.

За неделю до анонса новых iPhone XS и iPhone XS Max, число связанных с ними поисковых запросов, как и положено, выросло, однако это уже не тот рост, который наблюдался еще год назад.

"В начале осени 2017-го, накануне анонса iPhone X, доля соответствующих поисковых запросов увеличилась в тридцать раз. В этом году, перед анонсом iPhone XS и XS Max, запросы подскочили всего в два раза. То есть, жители Российской Федерации подрастеряли интерес к новым "яблочным" смартфонам", — говорят эксперты из Mail.Ru Research.

Желающих приобрести новые гаджеты Apple, соответственно, тоже значительно меньше, чем в прошлые годы. Эксперты объясняют это довольно просто — у анонсированных айфонов практически нет сколько-нибудь действительно новых функций, так что их высокая стоимость видится россиянам неоправданной. За ощутимо меньшие деньги можно приобрести смартфоны от конкурирующих вендоров, которые будут, как минимум, ни в чем не уступать iPhone XS.