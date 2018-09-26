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Стоимость комплектующих iPhone Xs Max составляет 443 доллара

Среда, 26 Сентября 2018 11:18
Стоимость комплектующих iPhone Xs Max составляет 443 доллара Фото из открытых источников

Электронные компоненты и материалы, из которых сделан смартфон Apple iPhone Xs Max с объемом памяти 256 гигабайт, стоят четыреста сорок три доллара США — сообщает информационный ресурс "Актуальные новости". Стоимость комплектующих прошлогоднего iPhone X, для сравнения, составляет на пятьдесят долларов меньше.

 

Большой и красочный дисплей iPhone Xs Max, выполненный по технологии органических светодиодов (OLED), стоит, например, восемьдесят с половиной долларов, и является самым дорогим компонентом смартфона.

 

Однокристальная система и чип модема стоят семьдесят два доллара, модуль камеры оценивается в сорок четыре доллара, стоимость чипов памяти — шестьдесят четыре с половиной долларов, еще восемнадцать долларов стоят сенсоры, плюс, девять долларов стоит аккумуляторная батарея. Остальные пятьдесят пять долларов "яблочный" производитель тратит на корпус и механические элементы.

 

Apple, если что, продает iPhone Xs Max 256 ГБ за 1250 долларов — это, как отмечают эксперты, довольно высокая стоимость даже по меркам "яблочных" цен. Тим Кук, глава Apple, говорит, что новые айфоны стали дороже просто потому, что они объединяют в себе функции разных устройств.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone
 
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