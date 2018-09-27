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Робот научился аккуратно снимать листья с кочана капусты‍

Четверг, 27 Сентября 2018 10:34
Робот научился аккуратно снимать листья с кочана капусты‍ Фото из открытых источников

Оснащенный продвинутой системой компьютерного зрения робот, которого создали инженеры из Великобритании, умеет аккуратно снимать листья с кочана капусты. О роботе с принципиально новым для машин умением сообщает официальный сайт Кембриджского университета.

 

Если вы по долгу службы занимаетесь очисткой капусты от внешних листьев, надеясь при этом, что на ваше рабочее место не претендуют роботы, то у нас не очень хорошие новости для вас. Похоже на то, что робот от британских инженеров, наделенный недюжинным машинным зрением и хитрыми манипуляторами с присосками, с легкостью справится с вашей работой.

 

"Сбор урожая капусты подразумевает необходимость проведения таких операций, как отделение верхних пожухлых листьев. Теперь эту задачу может выполнять специальный робот, который, благодаря некоторым своим особенностям, производит соответствующие операции очень точно и аккуратно", — говорит Лука Скимер, ведущий разработчик робота.

 

Робот, как отмечают инженеры, детально анализирует каждый овощ и определяет положение кочерыжки, а затем производит тонкие пространственные манипуляции и поворачивает капусту в необходимое положение, после чего начинает чистить ее (смотрите видео ниже).

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости робот
 
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