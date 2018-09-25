В Японии откроется кафе с официантами-роботами

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Кафе, в котором вместо живых официантов будут роботы, откроется в ноябре в столице Японии. Живым сотрудникам, при этом, тоже найдется место — они будут управлять роботами.

По данным японского новостного издания "Асахи Симбун", уникальное кафе появится в районе Токио Акасаки. Роботами, которые будут обслуживать посетителей заведения, будут управлять при помощи систем дистанционного контроля люди с ограниченными возможностями.

То есть, речь идет о довольно интересном концепте, в рамках которого будут задействованы специальные системы управления, основанные на камерах и планшетах.

"Я хочу построить мир, в котором лишенные радости самостоятельного передвижения люди смогут работать, например, официантами. В двадцать первом веке, с его высоким уровнем развития робототехники, это вполне возможно. Кроме людей с ограниченными возможностями, управлять роботами-официантами смогут, например, учащиеся, которые по каким-то причинам не могут посещать занятия", — говорит Кентаро Йосифудзи, создатель роботов и владелец кафе.

Роботы, при помощи которых будет осуществляться обслуживание в кафе, уже готовы — их высота составляет 120 сантиметров, а масса — 20 кг.