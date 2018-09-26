Тест Тьюринга предложили заменить одним словом

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Короткая вариация теста Тьюринга, предложенная исследователями из Соединенных Штатов Америки, не претендует на роль "настоящего теста Тьюринга", однако позволяет наглядно оценить сходства в мышлении большого числа людей.

Сотрудники Массачусетского технологического университета решили свести тест Тьюринга к одному слову. Ученые задавали добровольцам один и тот же вопрос, звучавший примерно так:

"Вы и очень умный робот проходите испытание, по итогам которого один из вас умрет. Судья, который вас не видит, оставит в живых того, кого он посчитает человеком. Он будет принимать решение на основе одного единственного слова, которое вам предстоит назвать. Какое слово вы произнесете?"

134 добровольца из 936, которым задавали этот вопрос, назвали слово "любовь". Были и другие популярные слова, однако слово "любовь" лидировало с большим отрывом.

Этот факт, как отмечают исследователи, говорит о том, что в мышлении людей есть довольно четкие сходства, которые могут быть использованы в будущих психологических экспериментах. Что же касается теста Тьюринга, то предложенная учеными методика не может претендовать на его замену.