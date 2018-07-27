В «Яндексе» снова произошла утечка Google Docs

Поисковая машина "Яндекса" снова каким-то неведомым образом проиндексировала документы пользователей сервиса Google Docs — пишет РБК, по данным которого, теперь в поисковике "Яндекса" можно обнаружить довольно конфиденциальные сведения.
Если, например, производить поиск по таким ключевым словам, как "пароли" или "зарплаты", то "Яндекс" найдет огромное количество приватных документов Google Docs с персональными данными граждан.
Официальные представители компании "Яндекс" уже прокомментировали странную ситуацию и отметили, что на стороне поисковика ничего не менялось, то есть ни о какой "утечке" фактически говорить нельзя — поисковый робот "Яндекса" просто проиндексировал открытые документы, ссылки на которые он обнаружил в Интернете.
Проблема, тем не менее, выглядит угрожающе — в выдаче "Яндекса" оказался большой объем персональных данных. Такая ситуация, при этом, возникает уже не впервые — "Яндекс" периодически сканирует персональные документы пользователей Google Docs и создает тем самым компрометирующие прецеденты.
В Google говорят, что поисковые системы могут индексировать только те документы, которые были помечены их владельцами как публичные, так что если чьи-то персональные данные оказались в "Яндексе", то вины поисковика здесь нет.
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