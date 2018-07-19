Яндекс.Диск предлагает подписку с бонусами

Яндекс.Диск перешёл на новую модель продажи дополнительных услуг. За те же деньги, что и раньше, люди получают не просто больше гигабайтов, а подписку Диск Про — в неё входит место на Диске и расширенные возможности для работы с файлами. Подробнее - в материале Planet Today.
Подписка позволяет смотреть историю изменения файлов за последние 90 дней и в любой момент возвращаться к предыдущим версиям. Это может пригодиться при редактировании текстовых документов или презентаций. А если у человека возникнет какой-нибудь вопрос, служба поддержки ответит ему в приоритетном порядке. Также Диск не показывает подписчикам рекламу.
Диск предлагает два варианта подписки: один даёт 100 ГБ за 80 рублей в месяц, другой — 1 ТБ за 200 рублей в месяц. При оплате на год вперёд действует скидка 17%. Если человек уже купил дополнительные гигабайты, он автоматически получает преимущества подписки и может пользоваться ими до конца оплаченного периода.
Яндекс.Диск — это облачный сервис для хранения файлов и их передачи на разные устройства, подключённые к интернету. Каждый месяц Диском пользуются 25 миллионов человек. Сервис доступен в веб-версии, приложениях для компьютера, iOS и Android.
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