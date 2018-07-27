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Домашние тапки на колесах от Nissan будут самостоятельно «парковаться»

Пятница, 27 Июля 2018 10:09
Домашние тапки на колесах от Nissan будут самостоятельно «парковаться» Фото из открытых источников

Японская автомобилестроительная корпорация Nissan наглядно продемонстрировала преимущества своей технологии автоматической парковки ProPILOT Park при помощи забавного рекламного ролика (смотрите видео ниже), в котором системой автопарковки оборудованы... обычные домашние тапочки.

 

Судя по видео, тапочки с маленькими колесиками, способные автоматически "парковаться" в необходимых местах — это чрезвычайно удобно, поэтому будем надеяться, что технология станет чем-то большим, чем рекламной демонстрацией "большой" системы для автомобилей.

 

Кроме тапочек, кстати, технологию можно встраивать и в другие привычные вещи — пульты от техники, подушки, столы и многие другие предметы домашнего обихода тоже неплохо бы оборудовать колесиками и автопарковкой.

 

Корпорация Nissan, кстати, уже показывала аналогичную концепцию в 2016 году — тогда инженеры Nissan встроили автоматическую парковку в офисные кресла.

 

Кроме автопарковки, специалисты из "Ниссан" работают и над другими инновационными технологиями. Например, над системой определения мозговой активности водителя, при помощи которой машина сможет подстраиваться под человека за рулем.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости парковка
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