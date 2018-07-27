Домашние тапки на колесах от Nissan будут самостоятельно «парковаться»

Японская автомобилестроительная корпорация Nissan наглядно продемонстрировала преимущества своей технологии автоматической парковки ProPILOT Park при помощи забавного рекламного ролика (смотрите видео ниже), в котором системой автопарковки оборудованы... обычные домашние тапочки.
Судя по видео, тапочки с маленькими колесиками, способные автоматически "парковаться" в необходимых местах — это чрезвычайно удобно, поэтому будем надеяться, что технология станет чем-то большим, чем рекламной демонстрацией "большой" системы для автомобилей.
Кроме тапочек, кстати, технологию можно встраивать и в другие привычные вещи — пульты от техники, подушки, столы и многие другие предметы домашнего обихода тоже неплохо бы оборудовать колесиками и автопарковкой.
Корпорация Nissan, кстати, уже показывала аналогичную концепцию в 2016 году — тогда инженеры Nissan встроили автоматическую парковку в офисные кресла.
Кроме автопарковки, специалисты из "Ниссан" работают и над другими инновационными технологиями. Например, над системой определения мозговой активности водителя, при помощи которой машина сможет подстраиваться под человека за рулем.
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