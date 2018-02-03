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Nissan запустил онлайн-продажи автомобилей в России

Пятница, 02 Февраля 2018 14:08
Nissan запустил онлайн-продажи автомобилей в России Фото из открытых источников

Японский автогигант Nissan запускает онлайн-продажу машин на территории Российской Федерации. Новый сервис, по данным агентства "Автостат", будет реализован на базе официальных дилеров "Ниссана".

 

Первым российским дилером японского автопроизводителя, который встроил возможность заказа автомобиля онлайн в свой сайт, стала новосибирская компания "Эксперт НСК".

 

В ближайшем будущем, согласно амбициозным планам "Ниссана", сервис, позволяющий приобрести автомобиль в режиме онлайн, появится и у других существующих в России дилеров производителя. Предполагается, что в отдаленном светлом будущем к системе онлайн-продаж будет подключена вся российская дилерская сеть компании.

 

В целом, очень странно, что в 2018 году возможность покупки авто онлайн предоставляется далеко не всеми производителями, автомобили которых продаются в РФ. Что может быть логичнее, чем выбрать конкретную комплектацию на сайте, а затем тут же заказать именно тот вариант машины, который вам нужен? Зачем вообще нужны сайты автомобильных производителей, если не для этого? Теперь, как видим, ситуация все-таки начинает исправляться, что, конечно же, повод для значительной радости.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Nissan

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