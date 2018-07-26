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Российские учёные разработали четвероногих роботов

Четверг, 26 Июля 2018 09:26
Российские учёные разработали четвероногих роботов Фото из открытых источников

Серия четвероногих роботов, созданная инженерами Фонда перспективных исследований в инициативном порядке, заинтересовала сразу несколько государственных ведомств Российской Федерации, поэтому разработка многофункциональных машин продолжается уже по их заказам.

 

Об этом рассказал информагентству ТАСС Сергей Хурс, глава проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ.

 

"У нас уже есть целая серия таких машин, однако до недавнего времени их создание происходило в рамках инициативного проекта. Теперь нашими четвероногими роботами заинтересовались другие ведомства, поэтому разработка вышла на новый уровень", — заявил Хурс, отвечая на вопросы журналистов о планах ФПИ по производству аналогов роботов от Boston Dynamics.

 

Как конкретно будут выглядеть четвероногие роботы от ФПИ — неизвестно, но предполагается, что речь идет о многофункциональных машинах, которые смогут решать целый спектр самых разнообразных задач.

 

Роботы с четырьмя "ногами", как отмечают эксперты, могут преодолевать препятствия, останавливающие колесных и гусеничных машин, то есть, в некоторых случаях их использование является безальтернативным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости роботы
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