Исследование: Роботы тоже подвергаются "расовой дискриминации"

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Если корпус человекоподобного робота покрасить в темный цвет, то он, как и темнокожий человек, может подвергаться расовой дискриминации. Такой вывод сделала международная группа ученых, осуществившая соответствующий эксперимент.

Уникальный опыт, описанный в электронной библиотеке ACM, показал, что люди переносят свои расовые предрассудки даже на роботов, у которых вообще нет и быть не может такого параметра, как раса.

"Предвзятость, основанная на внешнем виде, является столь мощной, что распространяется даже на роботов. Если у человекоподобных роботов есть какие-то признаки того или иного гендера (женские формы, длинные волосы), то на них начинает распространятся половая дискриминация. Ну а если перед вами "темнокожий" человекоподобный робот, то вы начинаете относиться к нему как темнокожему человеку", — говорит сотрудник расположенного в Новой Зеландии Кентерберийского университета Кристоф Бартнек.

Ученые под руководством Бартнека провели эксперимент, в котором показывали добровольцам фотографии с разными человекоподобными роботами и просили решить, нужно ли по ним стрелять. Оказалось, что добровольцы были в большей степени склонны к стрельбе по темным вооруженным роботам, чем по их белым вооруженным аналогам.