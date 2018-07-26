Avito запустил сервис по поиску авиабилетов и туров

Знакомый практически всем гражданам Российской Федерации сайт объявлений Avito объявил о запуске нового проекта — ресурса avitotravel.ru. Сайт, как видно уже из его доменного имени, предназначен для путешественников, то есть, с его помощью можно искать авиабилеты и туристические туры.
По данным издания "Коммерсант", новый проект Avito был реализован в сотрудничестве с сервисом Aviasales, а базой туристических путевок с проектом поделилась компания Level.Travel.
"Мы стабильно фиксируем растущий спрос на туристические сервисы, связанные как с внутренним, так и с внешним туризмом, поэтому запустили пилотный проект, ориентированный на соответствующую аудиторию", — прокомментировал запуск сайта avitotravel.ru Николай Петров, руководитель по развитию бизнеса Avito.
Сообщается, что в данный момент осуществляется тестирование нового сервиса (процесс начался около недели назад). Полноценный запуск, при этом, запланирован на следующий месяц.
Новый сервис, как отмечают компетентные эксперты, наверняка придется по душе людям, увлеченным путешествиями, а также поможет всем желающим подобрать для себя самый выгодный тур.
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