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СМИ: правительство убивает «путешественников во времени»

Пятница, 13 Июля 2018 13:15
СМИ: правительство убивает «путешественников во времени» Фото из открытых источников

Среди нас живет некоторое количество путешественников во времени, которые прибыли из будущего и по каким-то причинам застряли в нашем времени. И все бы ничего, но правительства развитых стран охотятся на этих людей и банально убивают их. Такими откровениями поделился с общественностью человек, прибывший из 2030-го года.

 

Путешественника, по данным ресурса actualnews.org, зовут Ной — он уже обрел некоторую известность и видимо только поэтому все еще жив. Ной периодически делится какими-то удивительными фактами о будущем, и, соответственно, обрел какой-никакой авторитет.

 

"Я застрял в вашем времени из-за своей некомпетентности. То есть, я участвовал в секретной миссии, связанной с путешествиями во времени, но провалил задание и меня уволили. И не просто уволили, а оставили в 2018 году. На самом деле никакой некомпетентности с моей стороны не было, то есть, я провалил задание из-за своего коллеги, но это никого не волнует. Вообще — об этом нельзя говорить, если я не хочу, чтобы меня убили", — рассказывает путешественник во времени.

 

Ной говорит, что правительства убивают путешественников во времени, чтобы те не нарушали естественный ход истории. Ной, тем не менее, попытался нарушить этот самый ход истории, рассказав о третьей мировой войне, которая стремительно приближается.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости путешествие во времени
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