Twitter блокирует аккаунты с именем Илона Маска

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Популярный микроблогинговый сервис Twitter объявил войну клонам Илона Маска. По данным издания The Verge, на просторах "Твиттера" орудовала целая преступная группировка из клонов Маска, которые клянчили у пользователей криптовалюту.

Но теперь странному нелегальному бизнесу пришел конец — на ситуацию наконец-то обратили внимание в руководстве соцсети. "Твиттер" задействовал довольно радикальные меры — отныне любого, надумавшего регистрироваться в сервисе под именем Илон Маск, ожидает немедленная блокировка аккаунта.

Удивительно еще, что под раздачу не попал сам Маск, который, между прочим, активно сидит в "Твиттере" и делится с его пользователями своими безумными идеями.

Преступная схема, из-за которой имя "Илон Маск" оказалось вне закона в "Твиттере", была довольно примитивной — злоумышленники, страницы которых копировали страницу Маска, появлялись в реплаях под его твитами и предлагали доверчивым пользователям поучаствовать в каких-то мутных операциях с криптовалютами — например, сыграть в аналог "волшебного кошелька". Результативность такой мошеннической деятельности вызывает сомнения, но это, тем не менее, не мешало ей быть очень популярной.