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Twitter блокирует аккаунты с именем Илона Маска

Среда, 25 Июля 2018 13:14
Twitter блокирует аккаунты с именем Илона Маска Фото из открытых источников

Популярный микроблогинговый сервис Twitter объявил войну клонам Илона Маска. По данным издания The Verge, на просторах "Твиттера" орудовала целая преступная группировка из клонов Маска, которые клянчили у пользователей криптовалюту.

 

Но теперь странному нелегальному бизнесу пришел конец — на ситуацию наконец-то обратили внимание в руководстве соцсети. "Твиттер" задействовал довольно радикальные меры — отныне любого, надумавшего регистрироваться в сервисе под именем Илон Маск, ожидает немедленная блокировка аккаунта.

 

Удивительно еще, что под раздачу не попал сам Маск, который, между прочим, активно сидит в "Твиттере" и делится с его пользователями своими безумными идеями.

 

Преступная схема, из-за которой имя "Илон Маск" оказалось вне закона в "Твиттере", была довольно примитивной — злоумышленники, страницы которых копировали страницу Маска, появлялись в реплаях под его твитами и предлагали доверчивым пользователям поучаствовать в каких-то мутных операциях с криптовалютами — например, сыграть в аналог "волшебного кошелька". Результативность такой мошеннической деятельности вызывает сомнения, но это, тем не менее, не мешало ей быть очень популярной.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Твиттер
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