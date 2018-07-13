Илон Маск не унимается — теперь он хочет очистить воду в маленьком американском городке

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После того, как американский предприниматель Илон Маск не смог помочь тайским детям, застрявшим в пещере (Маску не позволили сделать это местные власти), у миллиардера из США совсем "сорвало крышу" — теперь он, как следует из публикаций в СМИ, отчаянно пытается помочь хоть кому-нибудь. На этот раз Маск положил глаз на небольшой американский городок Флинг, жители которого страдают от загрязненной свинцом воды.

"Я профинансирую полную замену водопровода в вашем городе, так что скоро вы будете пить воду, соответствующую всем самым строгим санитарным нормам", — написал Маск в своем твиттере в ответ на твит от жителя Флинта, пожаловавшегося на грязную воду.

В общем, можете попробовать испытать удачу и написать Маску в "Твиттере" что-нибудь вроде: "Илон, потуши свалку, которая несколько лет горит рядом с нашим домом" или "Илон Маск, настало время сразиться с коррупцией в России". И может быть вам повезет.

Маск, напомним, хотел помочь застрявшим в пещере тайским детям при помощи своей мини-субмарины, но локальные власти вежливо попросили его не вмешиваться в спасательную операцию. Маск в итоге немного обиделся — он уверен, что его подводная лодка могла бы оказать реальную помощь.