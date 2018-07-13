Илон Маск не унимается — теперь он хочет очистить воду в маленьком американском городке

После того, как американский предприниматель Илон Маск не смог помочь тайским детям, застрявшим в пещере (Маску не позволили сделать это местные власти), у миллиардера из США совсем "сорвало крышу" — теперь он, как следует из публикаций в СМИ, отчаянно пытается помочь хоть кому-нибудь. На этот раз Маск положил глаз на небольшой американский городок Флинг, жители которого страдают от загрязненной свинцом воды.
"Я профинансирую полную замену водопровода в вашем городе, так что скоро вы будете пить воду, соответствующую всем самым строгим санитарным нормам", — написал Маск в своем твиттере в ответ на твит от жителя Флинта, пожаловавшегося на грязную воду.
В общем, можете попробовать испытать удачу и написать Маску в "Твиттере" что-нибудь вроде: "Илон, потуши свалку, которая несколько лет горит рядом с нашим домом" или "Илон Маск, настало время сразиться с коррупцией в России". И может быть вам повезет.
Маск, напомним, хотел помочь застрявшим в пещере тайским детям при помощи своей мини-субмарины, но локальные власти вежливо попросили его не вмешиваться в спасательную операцию. Маск в итоге немного обиделся — он уверен, что его подводная лодка могла бы оказать реальную помощь.
В Правительстве и руководстве партии «Единая Россия» не ведают, что творят… против самих себя. Л...
Каждую осень, пляж, расположенный на реке Ляохэ в заповеднике Шуантай-Хэкоу, Китай, окрашивается в м...
Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые никак не наведут порядок в экономике и не помирятся с соседними странами.
Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрослых.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.