Компания Xiaomi представила «умную» зубную щетку

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Среди новых гаджетов Xiaomi, представленных накануне в столице Испании, присутствуют смартфоны серии Android One, "умный" конструктор роботов Mi Robot Builder, а также обновленная "умная" зубная щетка.

Китайский производитель электроники Xiaomi провел очередную презентацию своих новых продуктов в Мадриде — это, по словам экспертов, первый случай, когда "Сяоми" показывает новинки на территории Европы.

То есть, можно говорить о том, что Xiaomi не просто продолжает завоевание европейского рынка, но и выводит процесс на новый уровень качества.

Но вернемся к новинкам. Особый интерес среди них представляет смартфон Xiaomi Mi A2. Который на самом деле является копией выпущенного ранее MI 6X. Копией в "железном" плане, потому что в программном у нового девайса есть принципиальное отличие — Mi A2, как и его предшественник (Mi A1), работает под управлением так называемого "чистого" Андроида, то есть, смартфон лишен, в частности, оболочки MIUI.

Что же касается "умной" зубной щетки Mi Ultrasonic Toothbrush, то с ней можно взаимодействовать при помощи специального мобильного приложения, что, как отмечает производитель, очень удобно.