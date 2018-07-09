СМИ: Xiaomi прекращает производство смартфонов

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Китайская компания Xiaomi прекратит производить смартфоны под собственным брендом. Соответствующее решение, как сообщают надежные инсайдерские источники, далось руководителям "Сяоми" нелегко, однако они все же уверены в его правильности.

Место бренда Xiaomi займет Pocophone — китайцы решили, что это наименование является гораздо более приятным для американского или европейского уха, чем непонятно как произносящееся слово Xiaomi.

Предполагается, что новый бренд позволит китайской компании достичь новых высот на мобильном рынке, так что готовьтесь к тому, что смартфоны Pocophone будут в руках чуть ли не у каждого.

Информация о новом бренде компании Xiaomi подтверждается данными FCC, согласно которым название Pocophone уже зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки. В Европе и других регионах "Сяоми" тоже уже зарегистрировала новую торговую марку.

Смартфоны Xiaomi, таким образом, полностью исчезнут с рынка, уступив место девайсам с новым именем. Некоторые эксперты, однако, предполагают, что девайсы Xiaomi останутся на внутреннем китайском рынке, однако никаких подтверждений этому нет.