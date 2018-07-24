Не спешите покупать: Названа главная проблема нового iPhone

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Смартфоны iPhone, которые "яблочная" корпорация представит в этом году, не будут поддерживать функцию быстрой зарядки при использовании несертифицированных корпорацией Apple зарядных устройств.

То есть, купив весьма недешевую быструю зарядку от стороннего производителя, вы не сможете быстро заряжать iPhone 2018-го года. Соответствующими сведениями поделились с тематическими СМИ инсайдеры, имеющие отношение к технологическим цепочкам Apple.

Известно, что смартфоны iPhone, которые будут анонсированы в начале грядущей осени, будут оснащены стандартными портами USB-C, однако если вы попытаетесь подключить свой новенький айфон к несертифицированной "Эпплом" зарядке, то сможете наблюдать лишь весьма медленный процесс подпитывания батареи, потому что мощность вашего зарядного устройства будет искусственно ограничена.

Вот такой вот "приятный сюрприз" приготовила Apple для поклонников своей продукции. Еще один "сюрприз" — оригинальную быструю зарядку от Apple нельзя будет купить отдельно от айфона.

Эксперты предполагают, что ограничение было придумано для того, чтобы усложнить взлом смартфонов через USB-разъем. Звучит очень странно, но ладно, поверим.