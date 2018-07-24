Тайные инструкции Apple по ремонту iPhone «слили» в Интернет

В Сети появились видеоролики от Apple, в которых приведены детальные инструкции по ремонту смартфонов семейства iPhone. Речь идет, как уточняют зарубежные средства массовой информации, о видеороликах, которые, очевидно, предназначены исключительно для внутреннего использования.
Видео о ремонте iPhone, предназначенное исключительно для внутреннего использования, выложил на YouTube некто Арман Хаджи. Он опубликовал одиннадцать видеороликов, в которых детально показано, как при помощи особых фирменных инструментов разбирать и чинить "яблочные" смартфоны.
В роликах показано, например, как осуществляется замена аккумуляторной батареи Apple iPhone, а также замена дисплея, Taptic Engine и других ключевых элементов устройства. Кроме того, Арман Хаджи выложил фирменные видеоинструкции по ремонту компьютеров и ноутбуков Apple.
Источники издания Motherboard говорят, что видеоролики подлинные — это действительно официальные видеоматериалы Apple, не предназначенные для посторонних глаз. Отвечая на вопрос о происхождении роликов, пользователь YouTube говорит, что просто скачал их из Интернета.
О пытках в ярославской колонии стало известно международной общественности (смотрите видео ниже. 18+...
Многие люди видят лицо Бога в красоте природы, но лишь немногие из них создают что-то уникальное, на...
Благодаря пенсионной реформе у россиян будет пенсия, о которой можно только мечтать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.