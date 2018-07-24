Тайные инструкции Apple по ремонту iPhone «слили» в Интернет

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В Сети появились видеоролики от Apple, в которых приведены детальные инструкции по ремонту смартфонов семейства iPhone. Речь идет, как уточняют зарубежные средства массовой информации, о видеороликах, которые, очевидно, предназначены исключительно для внутреннего использования.

Видео о ремонте iPhone, предназначенное исключительно для внутреннего использования, выложил на YouTube некто Арман Хаджи. Он опубликовал одиннадцать видеороликов, в которых детально показано, как при помощи особых фирменных инструментов разбирать и чинить "яблочные" смартфоны.

В роликах показано, например, как осуществляется замена аккумуляторной батареи Apple iPhone, а также замена дисплея, Taptic Engine и других ключевых элементов устройства. Кроме того, Арман Хаджи выложил фирменные видеоинструкции по ремонту компьютеров и ноутбуков Apple.

Источники издания Motherboard говорят, что видеоролики подлинные — это действительно официальные видеоматериалы Apple, не предназначенные для посторонних глаз. Отвечая на вопрос о происхождении роликов, пользователь YouTube говорит, что просто скачал их из Интернета.