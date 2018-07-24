Google выпустит смарт-часы Pixel Watch‍ до конца этого года

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Корпорация Google готовится к выпуску целого набора новых устройств — американский техногигант, как предполагается, анонсирует новинки в рамках конференции, посвященной новому поколению смартфонов Pixel. Среди подготовленных "Гуглом" сюрпризов — новое поколение хромбука Pixelbook, а также долгожданные "умные" часы Pixel.

О последних, впрочем, пока что нет практически никакой информации, так что тут можно разве что делать предположения разной степени смелости. Но очевидно, что интеллектуальные часы от Google в любом случае будут достаточно интересным девайсом, который наверняка заинтересует всех любителей носимой электроники.

Кроме "умных" часов, американская корпорация покажет беспроводные наушники Pixel Buds — этот факт, по словам экспертов, как бы намекает на подражательство "Эпплу", в которое ударился "Гугл".

Что же касается смартфонов Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL, то главным событием будущей конференции будут именно они. Известно, что девайсы получили кодовые имена Blueline и Сcrosshatch, но это в общем-то и вся информация, которая на данный момент есть в открытом доступе о грядущих смартфонах Google.