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Google выпустит смарт-часы Pixel Watch‍ до конца этого года

Вторник, 24 Июля 2018 10:49
Google выпустит смарт-часы Pixel Watch‍ до конца этого года Фото из открытых источников

Корпорация Google готовится к выпуску целого набора новых устройств — американский техногигант, как предполагается, анонсирует новинки в рамках конференции, посвященной новому поколению смартфонов Pixel. Среди подготовленных "Гуглом" сюрпризов — новое поколение хромбука Pixelbook, а также долгожданные "умные" часы Pixel.

 

О последних, впрочем, пока что нет практически никакой информации, так что тут можно разве что делать предположения разной степени смелости. Но очевидно, что интеллектуальные часы от Google в любом случае будут достаточно интересным девайсом, который наверняка заинтересует всех любителей носимой электроники.

 

Кроме "умных" часов, американская корпорация покажет беспроводные наушники Pixel Buds — этот факт, по словам экспертов, как бы намекает на подражательство "Эпплу", в которое ударился "Гугл".

 

Что же касается смартфонов Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL, то главным событием будущей конференции будут именно они. Известно, что девайсы получили кодовые имена Blueline и Сcrosshatch, но это в общем-то и вся информация, которая на данный момент есть в открытом доступе о грядущих смартфонах Google.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Смартчасы
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