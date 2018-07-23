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Переводчик от Google предсказал конец света‍

Понедельник, 23 Июля 2018 13:43
Переводчик от Google предсказал конец света‍ Фото из открытых источников

Основанный на приближенных к искусственному интеллекту алгоритмах сервис автоматического перевода Google Translate, похоже, начинает осознавать себя в виде разумной сущности. Которая, к тому же, считает себя кем-то вроде оракула, способного предсказывать конец света.

 

Об этом свидетельствуют некоторые странности, наблюдаемые в работе сервиса при специфических сценариях взаимодействия с ним. Переводчик от "Гугла", например, начинает выдавать какие-то пугающие тексты об апокалипсисе, если попросить его перевести с маори на русский слово dog, написанное девятнадцать раз подряд.

 

В таком случае Google Translate выдает что-то вроде: "На часах Судного дня без трех минут двенадцать. Драматические события, которые мы наблюдаем, указывают на скорое возвращение Иисуса".

 

Выглядит все это странновато — говорят пользователи портала Reddit, обратившие внимание на необычное поведение переводчика от Google.

 

Феномен, впрочем, может объясняться достаточно тривиально — заставить Google Translate выдавать столь странные ответы на некоторые запросы могли сами пользователи, воспользовавшиеся кнопкой "Предложить исправление".

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Переводчик
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