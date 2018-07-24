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Samsung может начать выпуск игрового смартфона Galaxy X

Вторник, 24 Июля 2018 10:19
Samsung может начать выпуск игрового смартфона Galaxy X Фото из открытых источников

Южнокорейский производитель техники Samsung может выпустить смартфон, предназначенный для любителей мобильного гейминга. Возможность производства игрового смартфона, как следует из инсайдерских данных, всерьез обсуждается в недрах Samsung.

 

Слухи о грядущем игровом смартфоне от Samsung, в частности, подтверждаются заявлением надежного китайского источника, известного как MMDDJ_ — он говорит, что самсунговский аппарат, заточенный под мобильные игры, получит название Galaxy X.

 

Ранее предполагалось, что так будет называться разрабатываемый корпорацией Samsung смартфон, который способен сгибаться, но MMDDJ_ говорит, что сгибающийся смартфон получит другое имя.

 

Что же касается игрового Galaxy X, то пока что неизвестно, какими конкретно техническими спецификациями сможет похвастаться устройство. Но и так ясно, что девайс будет весьма мощным.

 

Игровые смартфоны, как отмечают эксперты, становятся все более популярным классом устройств — такие девайсы есть в линейках компаний Xiaomi и Razer. Теперь, когда к этому рынку присматривается Samsung, конкуренция на нем в значительной степени усилится, что пойдет покупателям лишь на пользу.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Samsung
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