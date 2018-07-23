Компания Samsung создала новую беспроводную зарядку‍

Фото из открытых источников

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung работает над новой беспроводной зарядкой, основной фишкой которой станет возможность заряжать одновременно два мобильных устройства.

По словам сетевого информатора Роланда Квандата, грядущий девайс от "Самсунг" получит название Wireless Charger Duo и будет совместим не только с самсунговскими гаджетами, но и с любыми устройствами, поддерживающими стандарт быстрой беспроводной зарядки Qi.

Розничная стоимость зарядного устройства составит семьдесят пять американских долларов. За эти деньги пользователь получит девайс, способный одновременно заряжать два смартфона, что, как отмечают компетентные специалисты, является уникальной фичей для представленных на рынке девайсов такого типа.

"Специалисты Samsung работают не только над "умными" часами Galaxy Watch и смартфоном Galaxy Note 9, но и над новыми аксессуарами. Одним из них станет уникальное беспроводное зарядное устройство Wireless Charger Duo (EP-N6100), которое сможет заряжать сразу два прожорливых смартфона", — говорит Квандат.

В общем, остается только дождаться момента начала продаж уникальной зарядки от "Самсунга".