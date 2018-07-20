Исследование: Владельцам iPhone проще наладить личную жизнь

Люди, предпочитающие смартфоны производства компании Apple, имеют больше шансов на успех, если речь идет о процессе налаживания личной жизни. Такой вывод по итогам весьма необычного исследования сделали эксперты из компании Decluttr.
Исследование, осуществленное компанией Decluttr, показало, что около семидесяти процентов одиноких людей, находящихся в поиске второй половинки, отдают предпочтение владельцам смартфонов iPhone, а не устройств на базе ОС Android.
То есть, считается, что владелец смартфона от Apple является более перспективным романтическим партнером, чем обладатель Android-гаджета.
Кроме марки смартфона, на знакомство влияет и состояние вашего мобильного гаджета. Мужчины, например, негативно воспринимают женщин, экраны смартфонов которых покрыты трещинами — считается, что хозяйка смартфона с потрескавшимся экраном не способна заботиться о себе самостоятельно и в целом является финансово несостоятельной.
С другой стороны, женщины не обращают особого внимания на состояние мужских смартфонов. Им, однако, не очень нравится, если у мужчины устаревшая модель мобильного устройства.
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