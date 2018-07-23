Впервые в России: Huawei обогнала Apple и Samsung по продажам

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Результаты российского рынка онлайн-продаж смартфонов, полученные по итогам первого месяца нынешнего лета, выглядят довольно интересно — отмечают эксперты издания "Ведомости", по данным которых, в минувшем июне китайская компания Huawei впервые обогнала таких серьезных конкурентов, как Apple и Samsung.

Суббренд Huawei Honor внезапно занял первое место на отечественном интернет-рынке смартфонов, обогнав даже "Эппл" и "Самсунг" — такие выводы можно сделать из статистики, которой поделились ритейлеры и производители смартфонов.

Доля Huawei по итогам июня 2018-го выросла на четыре процентных пункта и составила двадцать один процент. Лидерству Huawei поспособствовал и тот факт, что доля Apple, наоборот, упала на два процентных пункта, составив девятнадцать процентов. Южнокорейская корпорация Samsung в июне заняла на российском интернет-рынке смартфонов всего тринадцать процентов.

Специалисты говорят, что успех Huawei обусловлен несколькими факторами. Это, в частности, хорошо продуманный модельный ряд, представленный большим количеством устройств в разных ценовых категориях, а также промоакции, которые проводились брендом в интернет-магазинах.