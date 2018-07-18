Samsung жестко потроллил iPhone X в новой рекламе Galaxy S9‍

Фото из открытых источников

Вечное противостояние корпораций Apple и Samsung вышло на новый уровень — южнокорейский техногигант выпустил забавный рекламный ролик (смотрите видео ниже), в котором жестко потроллил купертиновцев.

Ролик, о котором идет речь, был выпущен в рамках кампании по продвижению флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, который, как уверены самсунговцы, является более производительным устройством, чем конкурирующий Apple iPhone X.

Так в чем же заключается жесткий троллинг? Ну, это надо видеть. Однако если вы не знаете английского, то поясним.

По сюжету видео, покупательница приходит в фирменный "яблочный" магазин и сообщает сотруднику Apple, что разочарована своим новеньким айфоном. Кроме того, девушка сообщает, что Samsung Galaxy S9 быстрее, чем Apple iPhone X. Сотрудник Apple, в свою очередь, просто "зависает", чем как бы наглядно подтверждает медленность айфонов.

Видео, как и все подобные рекламные ролики, вызвало масштабный конфликт в комментариях — поклонники "яблочной" продукции, пытающиеся защитить любимый бренд, привели массу аргументов в его поддержку. Ролик, однако, от этого не стал менее смешным.