Samsung жестко потроллил iPhone X в новой рекламе Galaxy S9‍

Вечное противостояние корпораций Apple и Samsung вышло на новый уровень — южнокорейский техногигант выпустил забавный рекламный ролик (смотрите видео ниже), в котором жестко потроллил купертиновцев.
Ролик, о котором идет речь, был выпущен в рамках кампании по продвижению флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, который, как уверены самсунговцы, является более производительным устройством, чем конкурирующий Apple iPhone X.
Так в чем же заключается жесткий троллинг? Ну, это надо видеть. Однако если вы не знаете английского, то поясним.
По сюжету видео, покупательница приходит в фирменный "яблочный" магазин и сообщает сотруднику Apple, что разочарована своим новеньким айфоном. Кроме того, девушка сообщает, что Samsung Galaxy S9 быстрее, чем Apple iPhone X. Сотрудник Apple, в свою очередь, просто "зависает", чем как бы наглядно подтверждает медленность айфонов.
Видео, как и все подобные рекламные ролики, вызвало масштабный конфликт в комментариях — поклонники "яблочной" продукции, пытающиеся защитить любимый бренд, привели массу аргументов в его поддержку. Ролик, однако, от этого не стал менее смешным.
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