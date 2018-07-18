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Samsung жестко потроллил iPhone X в новой рекламе Galaxy S9‍

Среда, 18 Июля 2018 14:51
Samsung жестко потроллил iPhone X в новой рекламе Galaxy S9‍ Фото из открытых источников

Вечное противостояние корпораций Apple и Samsung вышло на новый уровень — южнокорейский техногигант выпустил забавный рекламный ролик (смотрите видео ниже), в котором жестко потроллил купертиновцев.

 

Ролик, о котором идет речь, был выпущен в рамках кампании по продвижению флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, который, как уверены самсунговцы, является более производительным устройством, чем конкурирующий Apple iPhone X.

 

Так в чем же заключается жесткий троллинг? Ну, это надо видеть. Однако если вы не знаете английского, то поясним.

 

По сюжету видео, покупательница приходит в фирменный "яблочный" магазин и сообщает сотруднику Apple, что разочарована своим новеньким айфоном. Кроме того, девушка сообщает, что Samsung Galaxy S9 быстрее, чем Apple iPhone X. Сотрудник Apple, в свою очередь, просто "зависает", чем как бы наглядно подтверждает медленность айфонов.

 

Видео, как и все подобные рекламные ролики, вызвало масштабный конфликт в комментариях — поклонники "яблочной" продукции, пытающиеся защитить любимый бренд, привели массу аргументов в его поддержку. Ролик, однако, от этого не стал менее смешным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Samsung
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