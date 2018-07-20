В Disney виртуальных персонажей научили повторять позу человека

Фото из открытых источников

Сотрудники исследовательской структуры Disney Research разработали мобильное приложение, которое может распознавать позу человека, сфотографированного камерой смартфона, и накладывать на фото виртуального персонажа, изображенного в такой же позе.

Интересная разработка инженеров Disney была представлена на состоявшейся недавно конференции CGVCVIP 2018.

Обычная практика распознавания человеческой позы подразумевает использование специализированных датчиков, которые крепятся на теле и регистрируют движения. Однако диснеевские спецы пошли другим путем и задействовали для определения позы мощные программные алгоритмы, которые работают без специальных датчиков.

"Наш алгоритм умеет создавать модель человеческого тела на основе фотографии с камеры смартфона, а затем проецировать эту модель на 3D-подпространство, которое создается из заранее определенного набора поз виртуального персонажа", — рассказывает глава проекта Мартин Гуэй.

Увидеть алгоритм в действии можно на видео ниже — результаты работы спецов из Disney Research, как необходимо отметить, действительно поражают — алгоритм, несмотря на ограниченность входных данных, работает весьма эффективно.