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В Disney виртуальных персонажей научили повторять позу человека

Пятница, 20 Июля 2018 12:50
В Disney виртуальных персонажей научили повторять позу человека Фото из открытых источников

Сотрудники исследовательской структуры Disney Research разработали мобильное приложение, которое может распознавать позу человека, сфотографированного камерой смартфона, и накладывать на фото виртуального персонажа, изображенного в такой же позе.

 

Интересная разработка инженеров Disney была представлена на состоявшейся недавно конференции CGVCVIP 2018.

 

Обычная практика распознавания человеческой позы подразумевает использование специализированных датчиков, которые крепятся на теле и регистрируют движения. Однако диснеевские спецы пошли другим путем и задействовали для определения позы мощные программные алгоритмы, которые работают без специальных датчиков.

 

"Наш алгоритм умеет создавать модель человеческого тела на основе фотографии с камеры смартфона, а затем проецировать эту модель на 3D-подпространство, которое создается из заранее определенного набора поз виртуального персонажа", — рассказывает глава проекта Мартин Гуэй.

 

Увидеть алгоритм в действии можно на видео ниже — результаты работы спецов из Disney Research, как необходимо отметить, действительно поражают — алгоритм, несмотря на ограниченность входных данных, работает весьма эффективно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Disney
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