Депрессивный мишка: В Сети опубликовали трейлер нового Винни Пуха‍

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Плюшевый медведь возвращается — говорят в компании Disney и публикуют трейлер нового полнометражного фильма о Винни-Пухе. Трейлер картины, которая получила название Christopher Robin ("Кристофер Робин"), появился на просторах YouTube, смотрите видео ниже.

Фильм, как необходимо отметить, выглядит довольно мрачно — создатели "Кристофера Робина", как предположили некоторые пользователи соцсетей, вероятно вдохновлялись популярными в свое время сетевыми комиксами о Вонни.

Главную роль в грядущем фильме исполнил шотландский актер Юэн Макгрегор. В центре сюжетной линии фильма, как несложно догадаться по названию, собственно, Кристофер Робин — его поглотили взрослые заботы и проблемы, так что его жизнь в целом является довольно скучной и унылой. Отсюда, соответственно, и мрачная картинка.

Все меняется, когда Кристофер Робин встречает в лесу медведя. И не какого-нибудь там обычного медведя, а самого что ни на есть плюшевого — Винни-Пух, как ему и полагается, напомнил Кристоферу о том, как извлекать из жизни максимум радости. Режиссер картины — Марк Форстер, известный фильмами "Волшебная страна", "Персонаж" и "Бегущий за ветром". Мировая премьера "Кристофера Робина" состоится первого августа, российская — второго.