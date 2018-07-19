Компания Google пригрозила сделать ОС Android платной‍

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Обвинив корпорацию Google в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафовав ее на четыре с лишним миллиарда евро, Европейская комиссия спровоцировала довольно неожиданное событие — "Гугл" пообещала сделать свою мобильную операционную систему Android платной.

Такая мера, как отметил генеральный директор "Гугла" Сундар Пичаи, серьезно скажется на рынке мобильных устройств в целом — в частности, можно ожидать значительного повышения цен на смартфоны, планшеты, всевозможные "умные" устройства, бортовые компьютеры машин, и так далее.

Пичаи не скрывает того факта, что переход Android на платную модель распространения является решением, спровоцированным в первую очередь огромным штрафом, который "Гуглу" теперь предстоит платить по решению Еврокомиссии.

ЕК, напомним, решила, что "Гугл" заставляет производителей смартфонов устанавливать на девайсы приложения Google Play, Google Chrome и так далее, что, по мнению европейских законодателей, является грубым нарушением антимонопольных законов.

В Google, в свою очередь, называют подобные обвинения несправедливыми, отмечая, что корпорации приходится жестко конкурировать с Apple, а также вкладывать миллиарды долларов в разработку Android, сохраняя систему бесплатной.